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«Дзюба даст фору молодым». Врач «Акрона» — о 36-летнем форварде

Главный врач тольяттинского «Акрона» Руслан Засиев рассказал, как прошел медосмотр нападающий Артем Дзюба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Напомним, в понедельник, 16 июня, футболисты «Акрона» прошли медосмотр перед началом летних сборов.

«У него со здоровьем все великолепно. Нагрузочное тестирование великолепно прошел — без каких‑либо нареканий. Стресс‑тест — дается стрессовая нагрузка на велотренажере или на беговой дорожке с газоанализатором. Футболист бежит в маске — это большая нагрузка на грани возможностей. Она делается на высоком пульсе. Артем Дзюба даст еще фору даже молодым футболистам, — приводит слова Засиева “Матч ТВ”.

В минувшем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач. 1 июня тольяттинцы объявили о продлении контракта с 36-летним нападающим еще на один сезон.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, что в новом сезоне «Акрон» будет испытывать сложности. В сезоне-2024/25 команда заняла девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

— У игроков и клубов может быть синдром второго сезона. Когда они пришли в новую лигу, то к ним относились так: «“Акрон” где‑то вышел, играет на искусственном поле не пойми где — мы их обыграем». Но получилось не так. Они переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал им много уверенности — в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться — поэтому им будет сложнее, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».