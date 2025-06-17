«Дзюба даст фору молодым». Врач «Акрона» — о 36-летнем форварде

— У игроков и клубов может быть синдром второго сезона. Когда они пришли в новую лигу, то к ним относились так: «“Акрон” где‑то вышел, играет на искусственном поле не пойми где — мы их обыграем». Но получилось не так. Они переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал им много уверенности — в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться — поэтому им будет сложнее, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».