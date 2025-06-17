Экс-футболист «Краснодара» рассказал про конфликт с Шалимовым

— Что именно?

— Постоянно выставлял меня крайним. Я рассказывал об этом и агенту, и генеральному — даже ребята за меня вставали: «Он че, белая ворона? Почему к нему такое отношение?» Терплю, терплю — не выдержал, зацепились на тренировке, потом понял, что долго здесь не просижу.