Экс-футболист «Краснодара» рассказал про конфликт с Шалимовым

— В итоге ты в «Краснодаре» пошумел всего два сезона.
— Началось непонятное с Шалимовым.
— Что именно?
— Постоянно выставлял меня крайним. Я рассказывал об этом и агенту, и генеральному — даже ребята за меня вставали: «Он че, белая ворона? Почему к нему такое отношение?» Терплю, терплю — не выдержал, зацепились на тренировке, потом понял, что долго здесь не просижу.
— Что было?
— Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются, — заявил Подберезкин в интервью Sport24.
56-летний Игорь Шалимов работал в системе «Краснодара» с 2015-го по 2018 год. Специалист возглавлял взрослую и вторую команду «быков», а также входил в тренерский штаб Олега Кононова. Помимо «Краснодара», Шалимов тренировал такие клубы как «Уралан», «Химки», «Ахмат», «Урал», а также женскую сборную России. С апреля 2025 года специалист возглавляет вылетевший в Первую лигу «Факел».
Вячеславу Подберезкину 33 года. Воспитанник «Локомотив» ранее играл за «Химки», «Урал», «Краснодар», «Рубин», «СКА-Хабаровск». В настоящий момент полузащитник выступает за медиафутбольную команду «СиндЕкат» из Екатеринбурга.