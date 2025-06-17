Юрий Семин объяснил, почему не ходит на матчи «Локомотива»

— С тех пор как покинули «Локомотив», хотя бы раз были на базе?
— Ни разу.
— Там теперь все модернизировали.
— Знаю. Хорошая история.
— Не скучаете? Все-таки столько лет там провели.
— Скажу на примере стадиона «Локомотива». Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции? Не считаю, что это особенно важно. Если бы было что-то серьезное от руководителей, что они мне дают какое-то дело или я буду оказывать влияние на то или иное событие, это одна ситуация. А когда разошлись — и все, это другое. Я люблю болельщиков, но не хочу туда приходить, будоражить их.
— По каждодневной тренерской движухе не скучаете?
— Сейчас меньше, чем раньше. У меня достаточно дел. Есть куда направить свои мозги. Все нормально.
— Для себя внутренне приняли решение больше не тренировать или допускаете возвращение?
— Внутренне ничего не принимал.
— Значит, есть шанс вас увидеть на тренерской лавке?
— Может, нет, а может, да. Сколько лет Раньери? Я иду по его пути. Он — пример. Пришел в «Рому» и выступил лучше всех. Или Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.
— Вам самому эти стрессы нужны?
— Смотря какие. Положительные — нужны, потому что, когда тихо и ровно, неинтересно. А отрицательных стрессов не надо, — сказал Семин в интервью «Чемпионату».
В последний на данный момент раз Юрий Семин ушел из «Локомотива» в 2020 году. В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в РПЛ.
Семин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.