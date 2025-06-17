Юрий Семин объяснил, почему не ходит на матчи «Локомотива»

— Не скучаете? Все-таки столько лет там провели.

— Скажу на примере стадиона «Локомотива». Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции? Не считаю, что это особенно важно. Если бы было что-то серьезное от руководителей, что они мне дают какое-то дело или я буду оказывать влияние на то или иное событие, это одна ситуация. А когда разошлись — и все, это другое. Я люблю болельщиков, но не хочу туда приходить, будоражить их.