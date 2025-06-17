«Динамо» продлило Гладышева после его покера за сборную России

На прошлой неделе Гладышев забил четыре мяча в товарищеском матче против сборной Беларуси (4:1). Он стал третьим футболистом в истории национальной команды после Олега Саленко (1994) и Артема Дзюбы (2019), кому удалось оформить покер. Для Гладышева это был лишь второй матч за сборную России.