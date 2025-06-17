«Динамо» продлило Гладышева после его покера за сборную России

Новое соглашение с 22-летним форвардом было подписано во время первой пресс-конференции нового тренера бело-голубых Валерия Карпина. Во время мероприятия Гладышев с улыбкой обратился к тренеру: «Георгич, где контракт?», после чего поставил подпись под договором, рассчитанным до лета 2030 года.
Гладышев является воспитанником «Динамо», за главную команду которого он дебютировал в сентябре 2021 года. Всего на его счету 106 матчей за бело-голубых, в которых он забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.
В минувшем сезоне Гладышев стал лучшим бомбардиром «Динамо», забив 13 голов в 39 матчах.
На прошлой неделе Гладышев забил четыре мяча в товарищеском матче против сборной Беларуси (4:1). Он стал третьим футболистом в истории национальной команды после Олега Саленко (1994) и Артема Дзюбы (2019), кому удалось оформить покер. Для Гладышева это был лишь второй матч за сборную России.