Марио Фернандес находится на просмотре в «Торпедо»

По информации источника, 34-летний бразилец в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр, по результатам которого ему могут предложить однолетний контракт. В пресс-службе московского клуба подтвердили, что Фернандес сегодня утром провел тренировочное занятие в тренажерном зале.
Последний раз Фернандес выходил на поле в марте 2024 года, когда выступал за «Зенит». Сообщалось, что у бразильца возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию.
Летом 2024 года «Зенит» расторг контракт с Фернандесом и с тех пор он находится в статусе свободного агента. Марио провел за сине-бело-голубых 18 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) и обладателем Кубка страны (2013). В общей сложности он провел за московский клуб 329 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.
В 2016 году Фернандес получил российское гражданство и стал игроком сборной России, за которую провел 33 матча и забил пять голов. Бразилец защищал цвета российской сборной на ЧМ-2018 и Евро-2020.
В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, и спустя два года после вылета вернулось в РПЛ.