Марио Фернандес находится на просмотре в «Торпедо»

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) и обладателем Кубка страны (2013). В общей сложности он провел за московский клуб 329 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.