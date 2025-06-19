«Зенит» объявил о продлении контракта с Александром Ерохиным

Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году. В составе команды он принял участие в 251 матче во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Зенитом» футболист стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и пять Суперкубков страны. Александр Ерохин — 24-й футболист в истории клуба, которому покорилась отметка в 250 игр за петербуржцев.