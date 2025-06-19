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«Зенит» объявил о продлении контракта с Александром Ерохиным

Футбольный клуб «Зенит» продлил трудовое соглашение с полузащитником Александром Ерохиным, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Полузащитник продолжит выступать за сине-бело-голубых! Сине-бело-голубые поздравляют Александра Ерохина с новым соглашением и желают как можно больше приятных моментов вместе с “Зенитом”!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году. В составе команды он принял участие в 251 матче во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Зенитом» футболист стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и пять Суперкубков страны. Александр Ерохин — 24-й футболист в истории клуба, которому покорилась отметка в 250 игр за петербуржцев.

Ранее Ерохин выступал за молдавский «Шериф», «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

В минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, уступив одно очко «Краснодару». Команда Сергея Семака впервые с сезона-2018/19 не смогла стать чемпионом страны.