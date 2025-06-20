Тренер вратарей сборной России Кафанов покинул «Ростов»

«Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение — покинуть тренерский штаб футбольного клуба “Ростов”. На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно — мы всегда чувствовали вашу поддержку как на “Ростов Арене”, так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины. Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».