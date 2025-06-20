Тренер вратарей сборной России Кафанов покинул «Ростов»

Виталий Кафанов покинул тренерский штаб «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Его вклад в развитие “Ростова” невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории “Ростова”. Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в “Ростове”, — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.
«Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение — покинуть тренерский штаб футбольного клуба “Ростов”. На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно — мы всегда чувствовали вашу поддержку как на “Ростов Арене”, так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины. Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».
Виталий Кафанов в разные годы занимал должности тренера вратарей и помощника главного тренера и является самым известным тренером вратарей в российском футболе за последние годы. Раньше он работал с штабе Курбана Бердыева в «Рубине», затем «Ростове». С «Рубином» дважды становился чемпионом страны, с «Ростовом» выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.
В последние годы Кафанов сотрудничает с Валерием Карпиным, который покинул «Ростов» в феврале, а сейчас возглавляет московское «Динамо», совмещая пост с работой главным тренером сборной России. Кафанов с июля 2021 года занимает пост тренера вратарей национальной команды.