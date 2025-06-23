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«В Португалии таких нет». Игрок «Акрона» сравнил Дзюбу и Роналду

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал игру своего партнера по тольяттинскому клубу Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом “Акрон” преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.

В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено», — сказал Эшковал.

В минувшем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач. 1 июня тольяттинцы объявили о продлении контракта с 36-летним нападающим еще на один сезон.

Эшковал перешел в «Акрон» прошлым летом из португальского «Визела» на правах свободного агента. 27-летний защитник провел за клуб из Тольятти 30 матчей, в которых забил два мяча.

«Акрон» завершил дебютный сезон в РПЛ на девятом месте. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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