«В Португалии таких нет». Игрок «Акрона» сравнил Дзюбу и Роналду

«Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом “Акрон” преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.
В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено», — сказал Эшковал.
В минувшем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач. 1 июня тольяттинцы объявили о продлении контракта с 36-летним нападающим еще на один сезон.
Эшковал перешел в «Акрон» прошлым летом из португальского «Визела» на правах свободного агента. 27-летний защитник провел за клуб из Тольятти 30 матчей, в которых забил два мяча.
«Акрон» завершил дебютный сезон в РПЛ на девятом месте. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.