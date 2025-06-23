«В Португалии таких нет». Игрок «Акрона» сравнил Дзюбу и Роналду

«Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом “Акрон” преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.



В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено», — сказал Эшковал.