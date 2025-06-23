«Странно, что не Березуцкий». Семшов — о новом главном тренере ЦСКА

«Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу или со временем? Оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени? Николич под себя команду только‑только выстроил. Весеннюю часть они очень хорошо провели, выиграли бронзу в РПЛ и Кубок России. Очень тяжело что‑то предугадать, но, думаю, с таким составом ЦСКА все равно будет претендовать на медали», — сказал Семшов.