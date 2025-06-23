«Странно, что не Березуцкий». Семшов — о новом главном тренере ЦСКА

«Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу или со временем? Оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени? Николич под себя команду только‑только выстроил. Весеннюю часть они очень хорошо провели, выиграли бронзу в РПЛ и Кубок России. Очень тяжело что‑то предугадать, но, думаю, с таким составом ЦСКА все равно будет претендовать на медали», — сказал Семшов.
Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА в сезоне-2021/22. Под его руководством армейцы провели 34 матча, в которых одержали 18 побед при 11 поражениях и пяти ничейных результатах. Команда финишировала в РПЛ на пятой строчке и дошла до ¼ Кубка России. В июне 2022 года Березуцкий покинул свой пост, а его место занял Владимир Федотов.
Летом 2024 года Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб Марко Николича в качестве ассистента. 9 июня Николич покинул московский клуб ради работы в греческом клубе АЕК. 20 июня ЦСКА объявил, что новым главным тренером команды станет швейцарец Фабио Челестини. В его тренерский штаб войдут Манель Эспосито, Хавьер Нойя и Данте Кареччи, работавшие с ним в «Базеле».
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.