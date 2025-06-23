Карпин назвал главную задачу на сезон в «Динамо»

— Многие. В футболе, к сожалению, не так, как в бизнесе, где два плюс два — четыре. В футболе два плюс два иногда бывает три, а иногда бывает пять. Непредсказуемо, поэтому в него играют. Можно сделать все идеально и проиграть. А можно играть безобразно и выиграть. В этом заключается непредсказуемость футбола, — приводит слова Карпина ТАСС.