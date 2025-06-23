Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
19.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.90
П2
5.79
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
24.06
Интер
:
Палмейрас
Все коэффициенты
П1
5.41
X
2.50
П2
2.32

Карпин назвал главную задачу на сезон в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о задаче, которую перед ним поставило руководство бело-голубых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, Валерий Карпин возглавил «Динамо» 13 июня. Стороны заключили соглашение до 2028 года. Карпин будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России до возвращения на международную арену.

— «Динамо» давно не выигрывало чемпионат страны. Есть ли отдельно такая задача в KPI жирным текстом: «Выиграть чемпионат во что бы то ни стало»?

— KPI — это больше у офисных сотрудников. Цель и задача обозначена руководством «Динамо». И да, она такая — выиграть титул.

— Большое обновление будет в команде?

— Нет. Но, опять же, что значит большое? Как получится. Позиции обозначены, мнение совпадает у клуба и у меня. А как получится… Получится привезти тех кандидатов, которых мы рассматриваем, не получится — здесь миллион факторов.

— Можете сказать, чем на данный момент «Динамо» сильнее конкурентов в борьбе за чемпионство?

— Пока не могу, не знаю. А кто вам сказал, что «Динамо» сильнее?

— Наверняка вы уверены в этом, если будете биться за результат.

— Я уверен, что «Ростов» не сильнее ЦСКА, «Спартака», «Зенита». Но мы играли и обыгрывали, проигрывали, играли вничью.

— Хорошо. Тогда на какой сейчас позиции «Динамо» в претендентской гонке?

— В первой пятерке.

— Какие условия должны быть, чтобы «Динамо» в следующем сезоне стало чемпионом?

— Многие. В футболе, к сожалению, не так, как в бизнесе, где два плюс два — четыре. В футболе два плюс два иногда бывает три, а иногда бывает пять. Непредсказуемо, поэтому в него играют. Можно сделать все идеально и проиграть. А можно играть безобразно и выиграть. В этом заключается непредсказуемость футбола, — приводит слова Карпина ТАСС.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. В сезоне-2023/24 бело-голубые до последнего тура боролись за чемпионство, но, проиграв «Краснодару» (0:1) упустили шанс стать победителем РПЛ.