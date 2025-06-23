Карпин назвал главную задачу на сезон в «Динамо»

Напомним, Валерий Карпин возглавил «Динамо» 13 июня. Стороны заключили соглашение до 2028 года. Карпин будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России до возвращения на международную арену.
— «Динамо» давно не выигрывало чемпионат страны. Есть ли отдельно такая задача в KPI жирным текстом: «Выиграть чемпионат во что бы то ни стало»?
— KPI — это больше у офисных сотрудников. Цель и задача обозначена руководством «Динамо». И да, она такая — выиграть титул.
— Большое обновление будет в команде?
— Нет. Но, опять же, что значит большое? Как получится. Позиции обозначены, мнение совпадает у клуба и у меня. А как получится… Получится привезти тех кандидатов, которых мы рассматриваем, не получится — здесь миллион факторов.
— Можете сказать, чем на данный момент «Динамо» сильнее конкурентов в борьбе за чемпионство?
— Пока не могу, не знаю. А кто вам сказал, что «Динамо» сильнее?
— Наверняка вы уверены в этом, если будете биться за результат.
— Я уверен, что «Ростов» не сильнее ЦСКА, «Спартака», «Зенита». Но мы играли и обыгрывали, проигрывали, играли вничью.
— Хорошо. Тогда на какой сейчас позиции «Динамо» в претендентской гонке?
— В первой пятерке.
— Какие условия должны быть, чтобы «Динамо» в следующем сезоне стало чемпионом?
— Многие. В футболе, к сожалению, не так, как в бизнесе, где два плюс два — четыре. В футболе два плюс два иногда бывает три, а иногда бывает пять. Непредсказуемо, поэтому в него играют. Можно сделать все идеально и проиграть. А можно играть безобразно и выиграть. В этом заключается непредсказуемость футбола, — приводит слова Карпина ТАСС.
В минувшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. В сезоне-2023/24 бело-голубые до последнего тура боролись за чемпионство, но, проиграв «Краснодару» (0:1) упустили шанс стать победителем РПЛ.