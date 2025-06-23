Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
19.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.90
П2
5.79
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
24.06
Интер
:
Палмейрас
Все коэффициенты
П1
5.41
X
2.50
П2
2.32

Валерий Карпин рассказал, кто ведет его соцсети

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о социальных сетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Напомним, «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера 13 июня. Стороны заключили соглашение до 2028 года. Карпин будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России до возвращения на международную арену.

— Вы сами ведете соцсети?

— Да.

— Бывает такое, что личные сообщения пролистываете и смотрите, что написали?

— Если честно, даже не захожу в сообщения. Я веду соцсети, выставляю что-то именно я. Но обратную связь не получаю, потому что в принципе ее не жду.

— Почему я это спросил. Человек, выступавший за «Спартак», стал главным тренером «Динамо». Для некоторых это может быть раздражителем.

— Сколько людей — столько мнений. Окей, если кого-то это раздражает — что мне с ними сделать?

— На улице часто сталкиваетесь с критикой болельщиков?

— Нет. Такие люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать какие-то приятные слова, — цитирует Карпина ТАСС.