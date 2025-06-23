Валерий Карпин рассказал, кто ведет его соцсети

Напомним, «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера 13 июня. Стороны заключили соглашение до 2028 года. Карпин будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России до возвращения на международную арену.
— Вы сами ведете соцсети?
— Да.
— Бывает такое, что личные сообщения пролистываете и смотрите, что написали?
— Если честно, даже не захожу в сообщения. Я веду соцсети, выставляю что-то именно я. Но обратную связь не получаю, потому что в принципе ее не жду.
— Почему я это спросил. Человек, выступавший за «Спартак», стал главным тренером «Динамо». Для некоторых это может быть раздражителем.
— Сколько людей — столько мнений. Окей, если кого-то это раздражает — что мне с ними сделать?
— На улице часто сталкиваетесь с критикой болельщиков?
— Нет. Такие люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать какие-то приятные слова, — цитирует Карпина ТАСС.