Гендиректор «Крыльев Советов» объявил об уходе из клуба

Роберт Тер-Абрамян также сообщил об уходе экс-нападающего сборной России Руслана Пименова, занимавшего должность его заместителя.
«В июле я покину пост генерального директора ПФК “Крылья Советов”, а Руслан Пименов — должность моего заместителя. Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая незаметна, но очень важна. Отдельно хочу поблагодарить команду за то, что приняли и в сложный момент поддержали нас с Пименовым. А эти 12 финалов я запомню на всю жизнь, рад что был частью этого процесса, даже несмотря на сложный период. Сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой я желаю успеха и побед!, — написал Тер-Абрамян в телеграм-канале.
«К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошёл незаметно и максимально эффективно. Отдельно хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича, который дал мне возможность реализовать свою мечту, поработать во благо большого клуба с гигантской историей, а также в очередной раз понять, что спортивная сфера уникальна и я вижу себя в ней и дальше», — добавил генеральный директор «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» по итогам сезона-2024/25 набрали 31 очко в 30 матчах и заняли десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), избежав стыковых матчей с клубами Первой лиги. В конце мая покинул свой пост главный тренер Игорь Осинькин, в течение 5 лет возглавлявший команду.