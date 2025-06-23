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«Хотим праздновать титул». Челестини обралится к игрокам ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к футболистам в первый день летних сборов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

Напомним, ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера команды в пятницу, 20 июня. Ранее 49-летний швейцарец возглавлял клубы «Лозанна», «Лугано», «Люцерн» и «Сьон». Его последним местом работы был «Базель», с которым в минувшем сезоне он оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Швейцарии. Контракт с Челестини был подписан на два года с опцией продления еще на один год.

«Мне не нравится говорить — я больше люблю работать. Поэтому слов будет немного. Дверь моего офиса всегда открыта для вас по любому вопросу. Для всех — молодых игроков, опытных, для кого угодно. Я вас немного знаю как игроков. Но для меня самое важное — понимать, кто вы как люди. Моя работа в том, чтобы помогать вам. Вы же в своей работе отдаете себя полностью, без остатка. Единственное, я вас прошу — отдавать себя полностью на поле. С этого момента ваша ошибка — моя ошибка. Мы будем работать на 200%, чтобы попытаться вам помочь. Потому что вы хотите того же, что и мы — праздновать новый титул. Это будет работать, если мы будем сплочены — и в хорошие моменты, и в не очень хорошие. Для меня огромная честь быть здесь. Я надеюсь, что мы достигнем успеха и выиграем титул», — сказал Челестини в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

В минувшем сезоне ЦСКА завоевал бронзовые награды РПЛ.