«Хотим праздновать титул». Челестини обралится к игрокам ЦСКА

«Мне не нравится говорить — я больше люблю работать. Поэтому слов будет немного. Дверь моего офиса всегда открыта для вас по любому вопросу. Для всех — молодых игроков, опытных, для кого угодно. Я вас немного знаю как игроков. Но для меня самое важное — понимать, кто вы как люди. Моя работа в том, чтобы помогать вам. Вы же в своей работе отдаете себя полностью, без остатка. Единственное, я вас прошу — отдавать себя полностью на поле. С этого момента ваша ошибка — моя ошибка. Мы будем работать на 200%, чтобы попытаться вам помочь. Потому что вы хотите того же, что и мы — праздновать новый титул. Это будет работать, если мы будем сплочены — и в хорошие моменты, и в не очень хорошие. Для меня огромная честь быть здесь. Я надеюсь, что мы достигнем успеха и выиграем титул», — сказал Челестини в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.