Новый тренер ЦСКА Челестини признал багаж Николича в клубе

«Впечатления отличные. Я здесь много дней, ждал, когда смогу познакомиться с командой. Первые впечатления отличные, у нас хорошая команда. Мы можем отталкиваться от результатов, которые команда показала в последние пять месяцев. Потому что команда работала очень хорошо, и мы здесь, чтобы закрепить успех», — заявил Челестини в интервью пресс-службе клуба.