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Новый тренер ЦСКА Челестини признал багаж Николича в клубе

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями от первого дня работы с командой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Впечатления отличные. Я здесь много дней, ждал, когда смогу познакомиться с командой. Первые впечатления отличные, у нас хорошая команда. Мы можем отталкиваться от результатов, которые команда показала в последние пять месяцев. Потому что команда работала очень хорошо, и мы здесь, чтобы закрепить успех», — заявил Челестини в интервью пресс-службе клуба.

Ближайший товарищеский матч ЦСКА проведет в Москве против «Амкала» в пятницу, 27 июня.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».