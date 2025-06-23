Новый тренер ЦСКА Челестини признал багаж Николича в клубе

«Впечатления отличные. Я здесь много дней, ждал, когда смогу познакомиться с командой. Первые впечатления отличные, у нас хорошая команда. Мы можем отталкиваться от результатов, которые команда показала в последние пять месяцев. Потому что команда работала очень хорошо, и мы здесь, чтобы закрепить успех», — заявил Челестини в интервью пресс-службе клуба.
Ближайший товарищеский матч ЦСКА проведет в Москве против «Амкала» в пятницу, 27 июня.
Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России.
Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».