Глава РФС назвал логичным перенос столетия «Зенита»

25 мая клуб «Зенит» отметил столетие со дня своего основания. За день до этого клуб из Санкт-Петербурга финишировал вторым в РПЛ, уступив чемпионский титул «Краснодару». Впервые с сезона-2017/18 «Зенит» остался без трофеев.
29 мая состоялось заседание Совета директоров «Зенита», где были подведены итоги сезона-2024/25. После этого пресс-служба клуба сообщила, что задачей «Зенита» является завоевание золотых медалей в сотый сезон.
«Мы не ведем подсчет того, какой это сезон по счету у “Зенита”. То, что “Зенит” позиционирует следующий сезон как сотый, логично, с этим сложно поспорить, ведь это математика», — сказал Дюков.
С 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар», запланирован на 12 июля.