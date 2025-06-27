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Глава РФС назвал логичным перенос столетия «Зенита»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о переносе «Зенитом» столетия клуба на сезон-2025/26. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25 мая клуб «Зенит» отметил столетие со дня своего основания. За день до этого клуб из Санкт-Петербурга финишировал вторым в РПЛ, уступив чемпионский титул «Краснодару». Впервые с сезона-2017/18 «Зенит» остался без трофеев.

29 мая состоялось заседание Совета директоров «Зенита», где были подведены итоги сезона-2024/25. После этого пресс-служба клуба сообщила, что задачей «Зенита» является завоевание золотых медалей в сотый сезон.

«Мы не ведем подсчет того, какой это сезон по счету у “Зенита”. То, что “Зенит” позиционирует следующий сезон как сотый, логично, с этим сложно поспорить, ведь это математика», — сказал Дюков.

С 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар», запланирован на 12 июля.