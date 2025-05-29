«Зенит» объявил следующий сезон сотым для клуба

«Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за круглой датой. И в нем у “Зенита” будет возможность доказать, что он сильнейший. Это позиция клуба: ребята, сотый только начинается, и давайте его достойно проведем», — сказал Орлов.