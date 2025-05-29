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«Зенит» объявил следующий сезон сотым для клуба

«Зенит» назвал предстоящий сезон-2025/26 юбилейным, сотым для клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Сегодня в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба, по итогам которого клуб опубликовал заявление на официальном сайте.

«По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды. Стратегия Клуба на сотый сезон остается неизменной: “Зенит” — чемпион», — сказано в заявлении «сине-бело-голубых».

Напомним, 25 мая «Зенит» официально отметил столетний юбилей. В год столетия клуб из Санкт-Петербурга впервые за семь лет не стал чемпионом России, уступив титул «Краснодару».

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что сотый год в истории «Зенита» только начинается.

«Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за круглой датой. И в нем у “Зенита” будет возможность доказать, что он сильнейший. Это позиция клуба: ребята, сотый только начинается, и давайте его достойно проведем», — сказал Орлов.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.