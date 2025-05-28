«Убрать Семака — весь мир хохотать будет». Итоги сезона РПЛ и инсайды о «Зените» от Орлова

— Жалко, что так получилось. Я-то к Осинькину с огромной симпатией отношусь. Может быть, он и не для решения больших задач, но у него отлично получается создавать команды, где растут футболисты. Сколько футболистов уже воспитал! Это говорит о тренерском таланте. А в Самаре сейчас такое руководство, недоверчивые менеджеры. После поражения от «Пари НН» один из директоров заявляет, что кому-то из игроков не мешало бы пройти полиграф. О чём это говорит? А что же губернатор, при всём уважении, не довёл до конца дело, о котором заявлял в прошлом году? Забыл? Это же он сказал, что у него просили 30 млн на судей. А Осинькин — специалист, прекрасный тренер-воспитатель. Такими надо дорожить. Он обязательно должен остаться в футболе.