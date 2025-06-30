Лукас Вера отказал «Локомотиву» ради перехода в клуб из ОАЭ

Ранее сообщалось, что Вера в последний момент отказался от перехода в московский «Локомотив», который предлагал ему 5 млн рублей в месяц (650 тыс. евро в год). По дороге в Россию он получил более выгодное предложение от «Аль-Вахды», превзошедшее условия «железнодорожников» почти в два с половиной раза. В результате Вера отменил вылет из Стамбула в Москву, прекратил выходить на связь, а о своем решении не переходить в «Локомотив» сообщил только через агентов.