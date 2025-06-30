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Лукас Вера отказал «Локомотиву» ради перехода в клуб из ОАЭ

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера продолжит карьеру в ОАЭ. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

28-летний аргентинец подписал двухлетний контракт с одним из ведущих клубов местного чемпионата — «Аль-Вахдой» из Абу-Даби. Соглашение с зарплатой 1,5 млн евро в год рассчитано на два года.

Ранее сообщалось, что Вера в последний момент отказался от перехода в московский «Локомотив», который предлагал ему 5 млн рублей в месяц (650 тыс. евро в год). По дороге в Россию он получил более выгодное предложение от «Аль-Вахды», превзошедшее условия «железнодорожников» почти в два с половиной раза. В результате Вера отменил вылет из Стамбула в Москву, прекратил выходить на связь, а о своем решении не переходить в «Локомотив» сообщил только через агентов.

Лукас Вера перебрался в Россию летом 2022 года, перейдя из «Лануса» в «Оренбург» за 1,5 млн евро. Летом 2024 года аргентинец перешел в «Химки» 1 млн евро. За три года Вера провел за «Оренбург» и «Химки» 91 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач.