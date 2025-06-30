«Динамо» оштрафует Карраскаля на 10 млн рублей за опоздание

По информации источника, 27-летний колумбиец не явился в расположение команды к установленной дате — 16 июня, когда у «Динамо» начались тренировочный сборы. Карраскаль решил задержаться в Колумбии на две недели, сославшись на усталость после сезона и матчей национальной команды.
Карраскаль прибыл в расположение «Динамо» вечером в воскресенье, 29 июня. Генеральный директор клуба Павел Пивоваров на вчерашней пресс-конференции, посвященной старту Братского кубка, подтвердил, что к колумбийцу будут применены серьезные дисциплинарные меры.
Сообщается, что в клубе решили оштрафовать футболиста на его месячный оклад, который составляет 10 млн рублей. При этом отмечается, что колумбиец мог быть оштрафован на два оклада, если бы прибыл в расположение клуба после 1 июля.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» согласовал контракт с Карраскалем и вел переговоры с «Динамо» о трансфере колумбийца за 11 млн евро.
Карраскаль перешел в «Динамо» летом 2023 года из ЦСКА за 3,5 млн евро. Колумбиец провел за бело-голубых 64 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.