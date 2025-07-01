Воспитанник ЦСКА Антон Заболотный перешел в «Спартак»

Соглашение «Спартака» с 34‑летним форвардом рассчитано на год.
«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям. Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю», — сказал 34-летний Заболотный в видеоролике.
Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках», в 29 матчах Российской Премьер-лиги он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с командой он выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также играл за «Урал», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.
В активе Заболотного 19 матчей и 2 забитых мяча за сборную России.