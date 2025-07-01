В «Зените» опровергли информацию о срыве перехода Жерсона

Журналист Жулио Мигель Нето сообщил в своих социальных сетях о том, что, Жерсон принял предложение от «Аль-Насра», сообщив о решении своему штабу, и ясно дал понять, что в нынешних условиях не хочет переезжать в Россию. Жорже Жезуш, который в скором времени должен возглавить саудовский клуб, лично звонил отцу игрока, выразив большое желание поработать с полузащитником.