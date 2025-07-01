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В «Зените» опровергли информацию о срыве перехода Жерсона

Ранее бразильские СМИ сообщали, что трансфер Жерсона в «Зенит» находится под угрозой срыва из-за желания 28‑летнего полузащитника перейти в саудовский «Аль-Наср».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Председатель правления «Зенит» Александр Медведев заявил, что полузащитник «Фламенго» Жерсон успешно прошел медицинский осмотр, подписанный игроком контракт с петербургским клубом вступает в силу.

«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в “Зенит” скажу так: игрок успешно прошел в США углубленное медицинское обследование и контракт, подписанный им с “Зенитом”, вступает в законную силу. Расчеты с “Фламенго” проходят по графику», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

28‑летний бразилец Жерсон — капитан «Фламенго». В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду из Рио‑де‑Жанейро 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Журналист Жулио Мигель Нето сообщил в своих социальных сетях о том, что, Жерсон принял предложение от «Аль-Насра», сообщив о решении своему штабу, и ясно дал понять, что в нынешних условиях не хочет переезжать в Россию. Жорже Жезуш, который в скором времени должен возглавить саудовский клуб, лично звонил отцу игрока, выразив большое желание поработать с полузащитником.