Когда наши были в числе лучших: номинанты на «Золотой мяч» из России и СССР

Для России — страны с богатой футбольной традицией и выдающимися игроками — попадание в список номинантов всегда было важным событием, а уж тем более — триумф в голосовании. Начало положил Лев Яшин, голкипер московского «Динамо» и сборной СССР, который до сих пор остается единственным вратарем, получившим «Золотой мяч». С тех пор в разные годы в числе номинантов оказывались и другие отечественные звезды. В этом материале мы вспоминаем самых ярких российских и советских спортсменов, чьи фамилии однажды прозвучали в числе претендентов на главный футбольный трофей.