Когда наши были в числе лучших: номинанты на «Золотой мяч» из России и СССР

Для России — страны с богатой футбольной традицией и выдающимися игроками — попадание в список номинантов всегда было важным событием, а уж тем более — триумф в голосовании. Начало положил Лев Яшин, голкипер московского «Динамо» и сборной СССР, который до сих пор остается единственным вратарем, получившим «Золотой мяч». С тех пор в разные годы в числе номинантов оказывались и другие отечественные звезды. В этом материале мы вспоминаем самых ярких российских и советских спортсменов, чьи фамилии однажды прозвучали в числе претендентов на главный футбольный трофей.
Игорь Нетто — капитан эпохи победителей
Футболист московского «Спартака», полузащитник Игорь Нетто, был одним из самых ярких представителей советской школы футбола 1950-х годов. Он был не только лидером клуба, но и капитаном сборной СССР, с которой выиграл Олимпиаду в 1956 году. Нетто был номинирован на «Золотой мяч» в 1957 году. В голосовании он занял 9-е место — результат, который по тем временам считался значительным достижением. Игра Нетто отличалась высокой культурой паса, универсальностью и тактической зрелостью, что сделало его заметной фигурой в европейском футболе.
Валентин Иванов — золотая нога сборной СССР
Капитан сборной СССР на чемпионате мира 1962 года и один из лучших нападающих того времени, Валентин Иванов оставил яркий след в истории футбола. Выступая за московское «Торпедо», он отличался высокой результативностью, техникой и умением быть в нужном месте в нужное время. Иванов попал в список номинантов на «Золотой мяч» в 1958 году. В голосовании спортсмен занял 14-е место. Его вклад в развитие атакующего футбола в СССР трудно переоценить.
Юрий Войнов — интеллигент с мячом
Юрий Войнов, полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР, был известен своей точной передачей и стратегическим мышлением. Он стал номинантом на «Золотой мяч» в 1959 году и занял 12-е место. Годом ранее футболист попал в символическую сборную на ЧМ-1958. Войнов был одним из тех игроков, которые не были столь яркими на заголовках газет, но невероятно ценились в футбольной среде за интеллект, дисциплину и умение диктовать темп игры. Войнова шло часто сравнивали с западноевропейскими «маэстро» полузащиты, и он действительно выглядел на поле как дирижер оркестра.
Виктор Понедельник — человек, подаривший победу
Один из самых символичных игроков в истории советского футбола. Виктор Понедельник стал автором золотого гола в финале Евро-1960 против Югославии. Его победный мяч принес СССР первый и единственный титул чемпиона Европы. В 1961 году он был номинирован на «Золотой мяч», заняв 17-е место. Понедельник был классическим центрфорвардом: физически мощным, целеустремленным и хладнокровным в решающих моментах. Его имя навсегда вошло в историю не только советского, но и европейского футбола.
Федор Черенков — поэт футбольного поля
Один из самых любимых игроков в истории московского «Спартака», Федор Черенков был номинирован на «Золотой мяч» в 1983 году. В сезоне-1983/84 футболист помог красно-белым дойти до ¼ финала Кубка УЕФА. Также Черенков запомнился болельщикам по отборочным матчам к Евро-1984.
Его игра сочетала техническую одаренность, нестандартное мышление и невероятную самоотдачу. Федор был любимцем болельщиков и настоящим символом «Спартака» эпохи Константина Бескова. Хотя Черенков и занял 30-е место в голосовании, само включение в список номинантов стало признанием его таланта за пределами СССР. Его называли «русским Платини» за изящество и художественный стиль игры.
Сергей Кирьяков — мост между эпохами
Сергей Кирьяков оказался в числе номинантов на «Золотой мяч» в 1993 году. Выступая за сборную СНГ на Евро-1992, а затем за сборную России, Кирьяков стал одним из первых российских футболистов, уехавших играть в западноевропейский чемпионат. Его игра в немецком «Карлсруэ» произвела впечатление на европейскую публику. Номинация на «Золотой мяч» в 1993 году отражала надежды на успешную интеграцию российского футбола в мировую систему. В голосовании Кирьяков занял 21-е место.
Юрий Жирков — универсальный боец XXI века
Юрий Жирков стал номинантом на «Золотой мяч» в 2008 году после успешного выступления на чемпионате Европы, где сборная России завоевала бронзовые награды. В том году российские игроки вновь оказались в центре внимания европейской прессы, и Жирков, как один из самых стабильных и универсальных игроков команды, был номинирован наряду с Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Его игра на левом фланге — будь то в обороне или полузащите — отличалась высокой скоростью, выносливостью и тактической гибкостью. Жирков — один из немногих россиян, кому удалось поиграть в топ-клубе Английской Премьер-лиги — лондонском «Челси».
История номинантов на «Золотой мяч» от России и СССР — это история о ярких индивидуальностях, сумевших заявить о себе на мировой арене в разные эпохи. От классических лидеров вроде Нетто и Иванова до универсалов нового времени как Жирков — каждый из них оставил свой след в истории футбола. И хотя с годами российских фамилий в списках номинантов стало меньше, болельщики продолжают надеяться на появление новых героев, способных покорить футбольный Олимп.
О футболистах, которые были номинированы на «Золотой мяч» дважды и более — читайте во второй части материала.