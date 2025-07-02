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В «Зените» считают, что ошибки судей стоили клубу чемпионства

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что судейские ошибки повлияли на исход чемпионской гонки в минувшем сезоне РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче “Спартак” — “Зенит” и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче “Локомотив” — “Зенит”. Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с VAR», — сказал Медведев.

«Зенит» впервые с 2018 года не смог стать чемпионом России, уступив титул «Краснодару». Команды разделил один балл. В упомянутых матчах против «Спартака» (1:2) и «Локомотива» (1:1) сине-бело-голубые потеряли пять очков.

Стоит отметить, что ЭСК РФС поддержал решения арбитров, которые Медведев назвал ошибочными.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Зенит» дома сыграет против «Ростова».