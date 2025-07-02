В «Зените» считают, что ошибки судей стоили клубу чемпионства

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче “Спартак” — “Зенит” и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче “Локомотив” — “Зенит”. Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с VAR», — сказал Медведев.
«Зенит» впервые с 2018 года не смог стать чемпионом России, уступив титул «Краснодару». Команды разделил один балл. В упомянутых матчах против «Спартака» (1:2) и «Локомотива» (1:1) сине-бело-голубые потеряли пять очков.
Стоит отметить, что ЭСК РФС поддержал решения арбитров, которые Медведев назвал ошибочными.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Зенит» дома сыграет против «Ростова».