В «Зените» считают, что ошибки судей стоили клубу чемпионства

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче “Спартак” — “Зенит” и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче “Локомотив” — “Зенит”. Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с VAR», — сказал Медведев.