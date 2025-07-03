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«Спартак» близок к подписанию полузащитника «Милана»

Московский «Спартак» ведет переговоры с «Миланом» по трансферу полузащитника Ясина Адли. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

По информации источника, стороны близки к достижению соглашения. Красно-белые видят в 24-летнем французе плеймейкера, ориентированного на ведение позиционных атак.

Ясин Адли является воспитанником «ПСЖ». Летом 2021 года он присоединился к «Милану», за который провел 39 матчей, забив один мяч и отдав две голевые передачи.

Прошлый сезон Адли провел в «Фиорентине» на правах аренды. Он сыграл за «фиалок» 35 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» была готова купить Адли у «Милана» за 10,5 млн евро и подписать с ним четырехлетний контракт.

Контракт Адли с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 11 млн евро.

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