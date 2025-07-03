«Спартак» близок к подписанию полузащитника «Милана»

По информации источника, стороны близки к достижению соглашения. Красно-белые видят в 24-летнем французе плеймейкера, ориентированного на ведение позиционных атак.
Ясин Адли является воспитанником «ПСЖ». Летом 2021 года он присоединился к «Милану», за который провел 39 матчей, забив один мяч и отдав две голевые передачи.
Прошлый сезон Адли провел в «Фиорентине» на правах аренды. Он сыграл за «фиалок» 35 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» была готова купить Адли у «Милана» за 10,5 млн евро и подписать с ним четырехлетний контракт.
Контракт Адли с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 11 млн евро.