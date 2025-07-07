«Ахмат» ведет переговоры с игроком сборной Боливии

В межсезонье «Ахмат» сменил главного тренера. Место Сергея Ташуева занял экс-наставник «Краснодара» и тульского «Арсенала» Александр Сторожук. Также клуб подписал пятерых новичков. Состав команды пополнили два футболиста из Анголы: опорный полузащитник сборной Мануэль Келиано и ранее игравший за «Уфу» и махачкалинское «Динамо» нападающий Эгаш Касинтура. Абакар Гаджиев также перешел в «Ахмат» из махачкалинского клуба РПЛ. А из вылетевшего в Первую лигу «Оренбурга» были подписаны защитник Максим Сидоров и нападающий Брайан Мансилья.