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«Ахмат» ведет переговоры с игроком сборной Боливии

Как сообщает Sport24, полузащитник Джейсон Чура может продолжить карьеру в грозненском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Елена Афонина/ТАСС

«Обсуждаются детали личного контракта и сумма перехода из “Стронгеста”. Сделка близка к завершению», — сообщил источник, близкий к футболисту.

23-летний Чура в текущем сезоне провел 11 игр в чемпионате Боливии, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает боливийца в 750 тысяч евро.

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в Российской Премьер-лиге.

В межсезонье «Ахмат» сменил главного тренера. Место Сергея Ташуева занял экс-наставник «Краснодара» и тульского «Арсенала» Александр Сторожук. Также клуб подписал пятерых новичков. Состав команды пополнили два футболиста из Анголы: опорный полузащитник сборной Мануэль Келиано и ранее игравший за «Уфу» и махачкалинское «Динамо» нападающий Эгаш Касинтура. Абакар Гаджиев также перешел в «Ахмат» из махачкалинского клуба РПЛ. А из вылетевшего в Первую лигу «Оренбурга» были подписаны защитник Максим Сидоров и нападающий Брайан Мансилья.

Грозненский клуб покинули защитники Александр Жиров и Лео Гогличидзе, полузащитники Евгений Харин, Минкаил Мацуев и Владислав Камилов, нападающий Родриго Руис Диас.