Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Чемпион России в составе «Спартака» снят с аппарата ИВЛ

Как сообщает РИА Новости, чемпион России 1994 года Мухсин Мухамадиев был снят с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после перенесенного в феврале инсульта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Он все еще в реанимации. Состояние тяжелое, но с ИВЛ сегодня сняли. Ждем уточнений от врачей», — сообщил источник РИА Новости.

Несколько дней назад появилась информация о том, что 58-летний Мухамадиев находится в тяжелом состоянии в реанимации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Мухсин Мухамадиев выступал за «Спартак» с 1994-го по1995 год. Также форвард играл за московские «Локомотив» и «Торпедо», нижегородский «Локомотив», ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». На счету Мухамадиева по одному матчу за сборные России и Таджикистана.

С 2022 года он занимает должность первого вице-президента таджикского «Истиклола».