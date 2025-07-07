Чемпион России в составе «Спартака» снят с аппарата ИВЛ

Мухсин Мухамадиев выступал за «Спартак» с 1994-го по1995 год. Также форвард играл за московские «Локомотив» и «Торпедо», нижегородский «Локомотив», ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». На счету Мухамадиева по одному матчу за сборные России и Таджикистана.