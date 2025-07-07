Чемпион России в составе «Спартака» снят с аппарата ИВЛ

«Он все еще в реанимации. Состояние тяжелое, но с ИВЛ сегодня сняли. Ждем уточнений от врачей», — сообщил источник РИА Новости.
Несколько дней назад появилась информация о том, что 58-летний Мухамадиев находится в тяжелом состоянии в реанимации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.
Мухсин Мухамадиев выступал за «Спартак» с 1994-го по1995 год. Также форвард играл за московские «Локомотив» и «Торпедо», нижегородский «Локомотив», ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». На счету Мухамадиева по одному матчу за сборные России и Таджикистана.
С 2022 года он занимает должность первого вице-президента таджикского «Истиклола».