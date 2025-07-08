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Источник: Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы

Бывшему нападающему сборной России Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы по делу о драке в «Кофемании». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, правоохранительные органы ожидают результатов обследования челябинского бизнесмена Владимира Кузьминова, который пострадал в результате действий Смолова. Если вред здоровью будет квалифицирован как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что у 52-летнего предпринимателя диагностирован перелом челюсти.

Утром 28 мая Смолов устроил драку в ресторане сети «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. 35-летний футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара, один из которых пришелся в лицо одного из мужчин.

5 июля видео с камер наблюдения «Кофемании» появилось в соцсетях, после чего Смолов принес публичные извинения за свои действия, а также подал заявление в полицию о мошенничестве и вымогательстве 20 млн рублей. При этом, по предварительной информации, пострадавший к факту вымогательства отношения не имеют.

В минувшем сезоне Смолов впервые стал чемпионом России, выиграв РПЛ с «Краснодаром». После этого нападающий покинул клуб в связи с завершением срока контракта и остается в статусе свободного агента.

Ранее Смолов выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Урал», «Локомотив», а также за «Фейеноорд» и «Сельту». Также на его счету 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 мячей.