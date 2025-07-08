Источник: Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы

Утром 28 мая Смолов устроил драку в ресторане сети «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. 35-летний футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара, один из которых пришелся в лицо одного из мужчин.