Источник: Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы

По информации источника, правоохранительные органы ожидают результатов обследования челябинского бизнесмена Владимира Кузьминова, который пострадал в результате действий Смолова. Если вред здоровью будет квалифицирован как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее сообщалось, что у 52-летнего предпринимателя диагностирован перелом челюсти.
Утром 28 мая Смолов устроил драку в ресторане сети «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. 35-летний футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара, один из которых пришелся в лицо одного из мужчин.
5 июля видео с камер наблюдения «Кофемании» появилось в соцсетях, после чего Смолов принес публичные извинения за свои действия, а также подал заявление в полицию о мошенничестве и вымогательстве 20 млн рублей. При этом, по предварительной информации, пострадавший к факту вымогательства отношения не имеют.
В минувшем сезоне Смолов впервые стал чемпионом России, выиграв РПЛ с «Краснодаром». После этого нападающий покинул клуб в связи с завершением срока контракта и остается в статусе свободного агента.
Ранее Смолов выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Урал», «Локомотив», а также за «Фейеноорд» и «Сельту». Также на его счету 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 мячей.