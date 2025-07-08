«Локомотив» и «Спартак» могут обменяться игроками сборной России

По информации источника, «Локомотив» проявляет интерес к Пруцеву, которого «Спартак» готов продать за четыре миллиона евро. Аналогичную сумму «Спартак» готов предложить за Самошникова. Таким образом, клубы могут провести обмен футболистами без денежной компенсации выплат с чьей-либо стороны, если смогут договориться о равнозначной оценке трансферной стоимости и согласовать условия перехода.
Самошников перешел в «Локомотив» летом 2023 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. 27-летний защитник провел за «железнодорожников» 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Также на счету Самошникова четыре матча за сборную России и гол в ворота сборной Сирии (4:0).
Пруцев перешел в «Спартак» зимой 2022 года из самарских «Крыльев Советов» за 1,5 млн евро. 25-летний полузащитник провел за красно-белых 111 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 13 голевых передач. На счету Пруцева семь матчей за сборную России, в которых он забил два мяча.