«Локомотив» и «Спартак» могут обменяться игроками сборной России

Самошников перешел в «Локомотив» летом 2023 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. 27-летний защитник провел за «железнодорожников» 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Также на счету Самошникова четыре матча за сборную России и гол в ворота сборной Сирии (4:0).