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Игнатьев рассказал о планах перейти в клуб из Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о желании продолжить карьеру в чемпионате Катара или Саудовской Аравии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Зимой 2024 года Игнатьев покинул Россию, после чего выступал за сербский «Железничар» и армянский «Урарту». Сейчас нападающий выступает в чемпионате Алжира за клуб «Кабилия».

«Мне уже 26, скоро 27. Я не выбирал зарубежный вектор — просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо. Сейчас, дай Бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?

Хороший контракт — это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно. Я уже думаю о будущем семьи. Забить 20 голов, 25 — уехать в Катар или в Саудовскую Аравию — с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду», — сказал Игнатьев.

В минувшем сезоне Игнатьев провел за «Кабилию» 15 матчей, забил пять мячей и выиграл с клубом серебряные медали чемпионата Алжира. Контракт 26-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В России Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». В общей сложности он провел в РПЛ 111 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 12 голевых передач.