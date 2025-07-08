Игнатьев рассказал о планах перейти в клуб из Саудовской Аравии

«Мне уже 26, скоро 27. Я не выбирал зарубежный вектор — просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо. Сейчас, дай Бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?



Хороший контракт — это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно. Я уже думаю о будущем семьи. Забить 20 голов, 25 — уехать в Катар или в Саудовскую Аравию — с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду», — сказал Игнатьев.