Игнатьев рассказал о планах перейти в клуб из Саудовской Аравии

Зимой 2024 года Игнатьев покинул Россию, после чего выступал за сербский «Железничар» и армянский «Урарту». Сейчас нападающий выступает в чемпионате Алжира за клуб «Кабилия».
«Мне уже 26, скоро 27. Я не выбирал зарубежный вектор — просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо. Сейчас, дай Бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?
Хороший контракт — это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно. Я уже думаю о будущем семьи. Забить 20 голов, 25 — уехать в Катар или в Саудовскую Аравию — с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду», — сказал Игнатьев.
В минувшем сезоне Игнатьев провел за «Кабилию» 15 матчей, забил пять мячей и выиграл с клубом серебряные медали чемпионата Алжира. Контракт 26-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В России Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». В общей сложности он провел в РПЛ 111 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 12 голевых передач.