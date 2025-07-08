Минспорта РФ обсуждает ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

В 2005 года был введен лимит, ограничивавший число иностранцев на поле пятью, а в заявке на матч — восемью футболистами. Однако лимит не распространялся на игроков, заключивших контракт до 2001 года или сыгравших не менее 10 матчей за сборную. Эта оговорка 20 лет назад позволила московскому «Динамо» выпустить в стартовом составе 11 иностранцев.