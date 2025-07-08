Минспорта РФ обсуждает ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

По данным источника, одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта, является лимит с 10 легионерами в заявки, из которых на поле одновременно могут находиться только пять.
«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», — добавил источник «Чемпионата».
В 2005 года был введен лимит, ограничивавший число иностранцев на поле пятью, а в заявке на матч — восемью футболистами. Однако лимит не распространялся на игроков, заключивших контракт до 2001 года или сыгравших не менее 10 матчей за сборную. Эта оговорка 20 лет назад позволила московскому «Динамо» выпустить в стартовом составе 11 иностранцев.
В 2019 году правило было кардинально изменено, вместо количества иностранцев на поле учитывались иностранцы в заявке на чемпионат. На текущий момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.