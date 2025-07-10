Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

Законопроект был направлен на отмену федерального закона «О внесении изменений в ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”, которым введена обязательная идентификация и аутентификация зрителей и участников только тех официальных спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ.
В настоящее время в числе таких соревнований только два по одному вида спорта — это чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и финальный матч Кубка России по футболу.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что было бы неправильно отменять карту болельщика на футбольных стадионах. По его словам, законопроект, который был принят относительно поведения на стадионах, был необходимой мерой для организации правопорядка. Он отметил, что есть отток болельщиков со стадионов, но на аренах стало безопаснее, с этим не поспорить.
Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Со второй половины сезона-2022/2023 карты болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.