Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что было бы неправильно отменять карту болельщика на футбольных стадионах. По его словам, законопроект, который был принят относительно поведения на стадионах, был необходимой мерой для организации правопорядка. Он отметил, что есть отток болельщиков со стадионов, но на аренах стало безопаснее, с этим не поспорить.