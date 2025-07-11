Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании»

В видео они обыграли драки с участием футболистов в «Кофемании». По сюжету Лисевский заходит в заведение, где его с суровым выражением лица уже ожидает Дзюба, изображая избиение комика с помощью традиционного жеста — ударов кулаком о ладонь. Увидев это, Лисевский разворачивается и уходит из кафе.