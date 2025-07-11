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Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба снялся в шуточном ролике вместе с известным стендап-комиком, а также автором и ведущим ток-шоу «Плюшки» Богданом Лисевским.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

В видео они обыграли драки с участием футболистов в «Кофемании». По сюжету Лисевский заходит в заведение, где его с суровым выражением лица уже ожидает Дзюба, изображая избиение комика с помощью традиционного жеста — ударов кулаком о ладонь. Увидев это, Лисевский разворачивается и уходит из кафе.

«Потом покушаю», — гласит подпись к видео.

В октябре 2018 года в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице произошла драка с участием бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их жертвой стал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак, который получил черепно-мозговую травму. Спустя два дня футболисты были задержаны.

В мае 2019 года Кокорин и Мамаев были приговорены к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, но уже через четыре месяца они были освобождены по процедуре условно-досрочного освобождения.

В мае этого года бывший нападающий сборной России Федор Смолов в том же заведении после словесной перепалки вступил в драку с двумя мужчинами.

Сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которому ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

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