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Бразилец из ЦСКА рассказал, как смог выучить русский язык

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес в интервью «Чемпионату» рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

На третий год выступлений в России 30-летний бразилец был признан лучшим защитником РПЛ. После вручения награды Мойзес выступил с благодарственной речью на русском языке.

«Я изучаю и культуру России, и язык. Это необходимо для работы. Многое приходило благодаря общению с партнерами. Помогает и работа с репетитором, и самостоятельные занятия. Иногда получается много тренировок, матчей и перелетов. Если логистика позволяет, то занимаюсь два-три раза в неделю. Плюс домашние задания. Тут главное — желание. Если действительно хочешь выучить язык — он будет даваться», — сказал Мойзес.

Мойзес перешел в летом 2022 года из «Интернасьоналя» за 3,3 млн евро. Он провел за армейцев 107 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Вместе с ЦСКА он дважды завоевал Кубок России, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали РПЛ.

В субботу, 12 июля, ЦСКА сыграет с «Краснодром» в Казани в матче за Суперкубок России. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.