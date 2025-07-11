Бразилец из ЦСКА рассказал, как смог выучить русский язык

«Я изучаю и культуру России, и язык. Это необходимо для работы. Многое приходило благодаря общению с партнерами. Помогает и работа с репетитором, и самостоятельные занятия. Иногда получается много тренировок, матчей и перелетов. Если логистика позволяет, то занимаюсь два-три раза в неделю. Плюс домашние задания. Тут главное — желание. Если действительно хочешь выучить язык — он будет даваться», — сказал Мойзес.