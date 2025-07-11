Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, зачем установил барокамеру дома

«Мне нравится заниматься. Когда играл в Бразилии, также себе обустроил все для тренировок и восстановления. Мое тело — приоритет. Мне помогает мой физиотерапевт. Я от этого только выигрываю. Футбол уже давно не просто про талант — нужна дисциплинированная работа», — приводит слова Мойзеса «Чемпионат».