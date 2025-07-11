Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, зачем установил барокамеру дома

«Мне нравится заниматься. Когда играл в Бразилии, также себе обустроил все для тренировок и восстановления. Мое тело — приоритет. Мне помогает мой физиотерапевт. Я от этого только выигрываю. Футбол уже давно не просто про талант — нужна дисциплинированная работа», — приводит слова Мойзеса «Чемпионат».
«Еще в прошлом сезоне мы с моими помощниками искали барокамеру, которая способствует восстановлению и после матчей, и после тренировок. Чувствую, что это оборудование мне помогает, с ним мои выступления становятся лучше», — добавил бразилец.
Мойзес перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Интернасьонала» за 3,3 млн евро. Он провел за армейцев 107 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Вместе с ЦСКА он дважды завоевал Кубок России, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали Российской Премьер-лиги.
В субботу, 12 июля, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Казани в матче за Суперкубок России. Начало матча — в 18 часов по московскому времени.