Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Легия
1
:
Актобе
0
П1
X
П2

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, зачем установил барокамеру дома

Бразильский легионер ЦСКА рассказал, как проводит восстановление после матчей. Футболист отметил, что уделяет этому большое внимание.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

«Мне нравится заниматься. Когда играл в Бразилии, также себе обустроил все для тренировок и восстановления. Мое тело — приоритет. Мне помогает мой физиотерапевт. Я от этого только выигрываю. Футбол уже давно не просто про талант — нужна дисциплинированная работа», — приводит слова Мойзеса «Чемпионат».

«Еще в прошлом сезоне мы с моими помощниками искали барокамеру, которая способствует восстановлению и после матчей, и после тренировок. Чувствую, что это оборудование мне помогает, с ним мои выступления становятся лучше», — добавил бразилец.

Мойзес перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Интернасьонала» за 3,3 млн евро. Он провел за армейцев 107 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Вместе с ЦСКА он дважды завоевал Кубок России, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали Российской Премьер-лиги.

В субботу, 12 июля, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Казани в матче за Суперкубок России. Начало матча — в 18 часов по московскому времени.