В «Крылья Советов» перешел нападающий из Коста-Рики

Джимми Марин продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Срок соглашения с 27‑летним форвардом рассчитан на три года.
В прошлом сезоне Марин играл за «Оренбург», который покинул в начале июля. В сезоне‑2024/25 нападающий провел за оренбуржцев 26 игр, в которых забил пять мячей и отдал результативную передачу.
Новый сезон Российской Премьер‑лиги (РПЛ) стартует 18 июля. В первом туре самарцы на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном».
В межсезонье «Крылья Советов» покинул главный тренер Игорь Осинькин, работавший в клубе с 2020 года. Новым наставником волжан стал Магомед Адиев.
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