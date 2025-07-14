Россиянина признали лучшим молодым футболистом Восточной Европы

В список вошли футболисты в возрасте до 21 года, выступающие в восточноевропейских лигах. Рейтинг возглавил нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев, получивший от аналитиков CIES 81,2 балла из 100 возможных.
Также в рейтинг вошли полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (79,8) и вингер «Зенита» Педро (75,9), занявшие третье и седьмое места соответственно.
Топ-10 лучших молодых футболистов Восточной Европы по версии CIES:
- Сергей Пиняев (Россия, «Локомотив» Москва) — 81,2
- Малик Диуф (Сенегал, «Спарта» Прага) — 80,0
- Матвей Кисляк (Россия, ЦСКА Москва) — 79,8
- Ваня Драгоевич (Сербия, «Партизан» Белград) — 78,0
- Матея Прокопьевич (Сербия, «Чукарички» Белград) — 77,1
- Андрия Максимович (Сербия, «Црвена Звезда» Белград) — 76,1
- Педро (Бразилия, «Зенит» Санкт-Петербург) — 75,9
- Алекс Тот (Венгрия, «Ференцварош» Будапешт) — 75,8
- Йован Сливич (Сербия, «Црвена Звезда» Белград) — 74,9
- Марко Ристич (Словения, «Олимпия» Любляна) — 73,2
В минувшем сезоне 20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.
«Локомотив» откроет новый сезон домашней игрой против «Сочи», которая пройдет в субботу, 19 июля. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.