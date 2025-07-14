Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
15.07
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.32
П2
3.11
Футбол. Еврокубки
15.07
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
15.07
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.58
П2
3.53
Футбол. Еврокубки
15.07
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.51
П2
2.31
Футбол. Еврокубки
15.07
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.53
П2
10.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
3
:
ПСЖ
0
П1
X
П2

Россиянина признали лучшим молодым футболистом Восточной Европы

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

В список вошли футболисты в возрасте до 21 года, выступающие в восточноевропейских лигах. Рейтинг возглавил нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев, получивший от аналитиков CIES 81,2 балла из 100 возможных.

Также в рейтинг вошли полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (79,8) и вингер «Зенита» Педро (75,9), занявшие третье и седьмое места соответственно.

Топ-10 лучших молодых футболистов Восточной Европы по версии CIES:

  1. Сергей Пиняев (Россия, «Локомотив» Москва) — 81,2
  2. Малик Диуф (Сенегал, «Спарта» Прага) — 80,0
  3. Матвей Кисляк (Россия, ЦСКА Москва) — 79,8
  4. Ваня Драгоевич (Сербия, «Партизан» Белград) — 78,0
  5. Матея Прокопьевич (Сербия, «Чукарички» Белград) — 77,1
  6. Андрия Максимович (Сербия, «Црвена Звезда» Белград) — 76,1
  7. Педро (Бразилия, «Зенит» Санкт-Петербург) — 75,9
  8. Алекс Тот (Венгрия, «Ференцварош» Будапешт) — 75,8
  9. Йован Сливич (Сербия, «Црвена Звезда» Белград) — 74,9
  10. Марко Ристич (Словения, «Олимпия» Любляна) — 73,2

В минувшем сезоне 20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

«Локомотив» откроет новый сезон домашней игрой против «Сочи», которая пройдет в субботу, 19 июля. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше