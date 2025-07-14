Известен список арбитров матчей РПЛ и Кубка России сезона-2025/2026

Стали известны имена судей, которые будут работать во время матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и на Кубке России в сезоне-2025/2026. В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.