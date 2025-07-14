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Известен список арбитров матчей РПЛ и Кубка России сезона-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список судей, которые будут обслуживать матчи РПЛ и Кубка России в предстоящем сезоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стали известны имена судей, которые будут работать во время матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и на Кубке России в сезоне-2025/2026. В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.

Судьи

  1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
  2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
  3. Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR)
  4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+VAR/AVAR)
  5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+VAR/AVAR)
  6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR)
  7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
  8. Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR)
  9. Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR)
  10. Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR)
  11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
  12. Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR)
  13. Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR)
  14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
  15. Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR)
  16. Инал Танашев, Нальчик
  17. Владислав Целовальников, Астрахань
  18. Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR)
  19. Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR)
  20. Михаил Черемных, Пермь (+VAR/AVAR)
  21. Артём Чистяков, Азов (+VAR/AVAR)
  22. Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR)
  23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR)

Отметим, что некоторые из судей — Иван Сараев, Инал Танашев, Владислав Целовальников — ранее судили матчи Первой лиги (ФНЛ) и со следующего сезона дебютируют в качестве арбитров РПЛ.

С полным списком арбитров можно ознакомиться на официальном сайте РФС.