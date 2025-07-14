Известен список арбитров матчей РПЛ и Кубка России сезона-2025/2026

Стали известны имена судей, которые будут работать во время матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и на Кубке России в сезоне-2025/2026. В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.
Судьи
- Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
- Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
- Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR)
- Егор Егоров, Нижний Новгород (+VAR/AVAR)
- Ранэль Зияков, Набережные Челны (+VAR/AVAR)
- Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR)
- Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
- Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR)
- Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR)
- Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR)
- Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
- Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR)
- Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR)
- Иван Сараев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
- Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR)
- Инал Танашев, Нальчик
- Владислав Целовальников, Астрахань
- Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR)
- Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR)
- Михаил Черемных, Пермь (+VAR/AVAR)
- Артём Чистяков, Азов (+VAR/AVAR)
- Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR)
- Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR)
Отметим, что некоторые из судей — Иван Сараев, Инал Танашев, Владислав Целовальников — ранее судили матчи Первой лиги (ФНЛ) и со следующего сезона дебютируют в качестве арбитров РПЛ.
С полным списком арбитров можно ознакомиться на официальном сайте РФС.