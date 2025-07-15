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Новый главный тренер ЦСКА запретил футболистам есть мясо

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о новых правилах в клубе с приходом Фабио Челестини.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

Напомним, Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне. Под руководством швейцарского специалиста армейцы 12 июля завоевали Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.

— Насколько поменялся ЦСКА после прихода Фабио Челестини?

— Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Контракт с 49‑летним Челестини подписан по схеме «2+1». В тренерский штаб армейцев также вошли Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Предыдущим клубом Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».