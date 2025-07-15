Новый главный тренер ЦСКА запретил футболистам есть мясо

— Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».