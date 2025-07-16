Чемпионы России из «Краснодара» пробежали меньше всех в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» стал командой, которая в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги в среднем преодолевала наибольшую дистанцию — 118 139 метров за матч. Игроки «Краснодара», в свою очередь, в минувшем сезоне пробежали меньше всех остальных команд лиги — 110 387 метров.
На втором месте по данному показателю находятся футболисты «Ростова» (117 790 метров), на третьем — московские «динамовцы» (117 241 метр). Внизу данной таблицы, помимо чемпионов из «Краснодара», расположились игроки грозненского «Ахмата» (110 532 метра) и «Оренбурга» (112 421 метр). В среднем команда РПЛ преодолевала дистанцию в 114 219 метра в матче.
Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Второе место занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля.