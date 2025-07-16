Генич: В следующем сезоне «Краснодар» не будет даже в тройке

В минувшем сезоне «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит».
«Думаю, “Краснодар” не будет даже в тройке по итогам этого сезона. Это команда, которая играет на пределе своих сил, эмоций, возможностей. Понятно, что есть сумасшедшая поддержка руководства и болельщиков, но им в предстоящем сезоне все сложнее и сложнее будет очки набирать. С их логистикой я вообще не могу понять, откуда они брали силы», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».
«Это для них был второй уникальный сезон подряд, и, чтобы это поставить на поток и в третий раз быть так высоко, в шаге от чемпионства, будет сложно. Я не хочу называть команду “Краснодар” местечковой, но привычки побеждать у них исторически нет. По результату у меня суперожиданий от “Краснодара” нет, кого бы они ни взяли», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».
Константин Генич является воспитанником московского «Спартака». Он выступал на позиции полузащитника и известен по выступлениям за подмосковные «Химки» и пермский «Амкар». В 2006 году в возрасте 28 лет Генич завершил футбольную карьеру из-за тяжелой травмы колена, после чего начал работать спортивным журналистом на «НТВ-Плюс» под началом Василия Уткина. С 2015 года он работает комментатором на телеканале «Матч ТВ».
Стадион «Краснодара» с 1 мая носит название «Ozon Арена». Контракт с одним из крупнейших российских маркетплейсов рассчитан до 2029 года. Также планируется, что в следующем сезоне логотип Ozon появится на игровой форме «быков».