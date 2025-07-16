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Генич: В следующем сезоне «Краснодар» не будет даже в тройке

Телекомментатор Константин Генич полагает, что действующий чемпион страны «Краснодар» не попадет в топ-3 команд Российской Премьер-лиги следующего сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КомментШоу

В минувшем сезоне «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит».

«Думаю, “Краснодар” не будет даже в тройке по итогам этого сезона. Это команда, которая играет на пределе своих сил, эмоций, возможностей. Понятно, что есть сумасшедшая поддержка руководства и болельщиков, но им в предстоящем сезоне все сложнее и сложнее будет очки набирать. С их логистикой я вообще не могу понять, откуда они брали силы», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».

«Это для них был второй уникальный сезон подряд, и, чтобы это поставить на поток и в третий раз быть так высоко, в шаге от чемпионства, будет сложно. Я не хочу называть команду “Краснодар” местечковой, но привычки побеждать у них исторически нет. По результату у меня суперожиданий от “Краснодара” нет, кого бы они ни взяли», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».

Константин Генич является воспитанником московского «Спартака». Он выступал на позиции полузащитника и известен по выступлениям за подмосковные «Химки» и пермский «Амкар». В 2006 году в возрасте 28 лет Генич завершил футбольную карьеру из-за тяжелой травмы колена, после чего начал работать спортивным журналистом на «НТВ-Плюс» под началом Василия Уткина. С 2015 года он работает комментатором на телеканале «Матч ТВ».

Стадион «Краснодара» с 1 мая носит название «Ozon Арена». Контракт с одним из крупнейших российских маркетплейсов рассчитан до 2029 года. Также планируется, что в следующем сезоне логотип Ozon появится на игровой форме «быков».