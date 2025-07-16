Генич: В следующем сезоне «Краснодар» не будет даже в тройке

«Это для них был второй уникальный сезон подряд, и, чтобы это поставить на поток и в третий раз быть так высоко, в шаге от чемпионства, будет сложно. Я не хочу называть команду “Краснодар” местечковой, но привычки побеждать у них исторически нет. По результату у меня суперожиданий от “Краснодара” нет, кого бы они ни взяли», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».