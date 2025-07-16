РФС продлил соглашение с главой департамента судейства Мажичем

Российский футбольный союз продлил соглашение с 52-летним сербским специалистом на один год. Мажич занимает эту должность в РФС с лета 2023 года, заключив двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Летом 2024 было объявлено об объединении департаментов судейства и инспектирования.
Мажич — бывший арбитр, в 2018 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Он стал единственным сербским арбитром, который судил финал Лиги чемпионов в современной истории турнира. Также Мажич работал на двух чемпионатах мира, Суперкубке УЕФА‑2016, финале Кубка конфедераций 2017 года.
После завершения судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он является инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре.