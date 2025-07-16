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«Крылья Советов» подписали полузащитника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Тобол"

Контракт с 25-летним сербом рассчитан на три года. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила один миллион евро.

Баньяц перешел в «Краснодар» летом 2022 года из «ТСЦ Бачка Топола» за 1,6 млн евро. Он провел за «быков» 65 матчей, в которых забил три мяча и отдал восемь голевых передач. С «Краснодаром» Баньяц стал серебряным призером РПЛ и выходил в финал Кубка России.

В прошлом сезоне Баньяц выступал за «ТСЦ» на правах аренды, а «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля. В первом туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Акроном», а «Краснодар» отправится на выезд к «Пари НН».

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