«Крылья Советов» подписали полузащитника «Краснодара»

Баньяц перешел в «Краснодар» летом 2022 года из «ТСЦ Бачка Топола» за 1,6 млн евро. Он провел за «быков» 65 матчей, в которых забил три мяча и отдал восемь голевых передач. С «Краснодаром» Баньяц стал серебряным призером РПЛ и выходил в финал Кубка России.