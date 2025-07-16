Стало известно имя нового директора ФК «Ахмат»

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ФК «Ахмат»: состав, ближайшие матчи и достижения команды в 2025 году

Коллектив из Грозного всегда был самобытной командой в РПЛ. Здесь умели находить крепких легионеров и воспитывать игроков высокого уровня. Но сегодня ФК «Ахмат», наверное, самая проблемная команда Премьер-Лиги. Какие перспективы у команды в этом сезоне, и как развивался клуб ранее, расскажем в нашем материале.