Стало известно имя нового директора ФК «Ахмат»

Бывший вице-президент грозненского «Ахмата» Якуб Закиров возглавил грозненский футбольный клуб. Об этом сообщали в официальном телеграм-канале «Ахмата».
«Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба “Ахмат”. Вместе победим! АХМАТ-СИЛА!!!» — говорится в обращении.
Ранее Закриев с 2017 года занимал пост вице-президента «Ахмата». На посту главы грозненского клуба он сменил министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту 19-летнего Ахмата Кадырова, который занимал эту должность с мая 2024 года.
«Ахмат» в сезоне-2024/2025 занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» и сохранил место в высшем дивизионе.