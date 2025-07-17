«И дельфин ныряет». Соболев прыгнул в воду с катера

Перед прыжком нападающий сине-бело-голубых крикнул: «И дельфин ныряет!» Короткое видео футболист подписал: «Бардак».
Болельщики прозвали Соболева дельфином за красивые нырки в штрафной площади соперников ради зарабатывания пенальти.
— «Дельфин» — это вообще моя любимая шутка. Некоторые, может, думают, что я на это обижаюсь. А я кайфую от этого. Я, знаете, как негативный вампир. Я этим питаюсь, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».
Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В минувшем сезоне Соболев провел за клуб из Санкт-Петербурга 32 матча, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.
В сезоне-2024/25 «Зенит» впервые с 2018 года не смог завоевать чемпионство. Команда Сергея Семака заняла второе место в турнирной таблице РПЛ, уступив одно очко «Краснодару».
20 июля «Зенит» на своем поле проведет матч 1-го тура нового сезона РПЛ. В гости к сине-бело-голубым приедет «Ростов».