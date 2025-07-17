Виктор Гончаренко: «Пари НН» — самый критикуемый клуб в РПЛ

«Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы “Пари НН”. Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ, ни одну команду так не фигачат. “Ахмат” — боимся критиковать, московские команды — понятно, “Зенит” — тем более. У “Краснодара” Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нем хорошо писали.



В итоге получается так, что раз некого критиковать, Нижний критикуют на всякий случай. Находясь внутри, мы говорили, что нужно как-то защищаться. Не может клуб быть настолько уязвим. “Пари НН” нужно поменять имидж, чтобы не было такой критики, а была поддержка», — сказал Гончаренко.