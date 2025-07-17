Виктор Гончаренко: «Пари НН» — самый критикуемый клуб в РПЛ

«Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы “Пари НН”. Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ, ни одну команду так не фигачат. “Ахмат” — боимся критиковать, московские команды — понятно, “Зенит” — тем более. У “Краснодара” Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нем хорошо писали.
В итоге получается так, что раз некого критиковать, Нижний критикуют на всякий случай. Находясь внутри, мы говорили, что нужно как-то защищаться. Не может клуб быть настолько уязвим. “Пари НН” нужно поменять имидж, чтобы не было такой критики, а была поддержка», — сказал Гончаренко.
Виктор Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 года по июнь 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, в которых одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
По итогам сезона «Пари НН» финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе проиграл «Сочи» (2:1, 1:3). Спустя две недели «Пари НН» вернули в РПЛ после исключения «Химок», которые из-за финансовых проблем не смогли получить лицензию и затем прекратили свое существование.
После ухода Гончаренко из «Пари НН» команду возглавил его соотечественник, белорус Алексей Шпилевский. В воскресенье, 20 июля, «Пари НН» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против «Краснодара». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.