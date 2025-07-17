Гончаренко: в стыках с «Сочи» не было спортивной составляющей

«Как только появилась новость, что “Химкам” не дадут лицензию, в чате команды сразу появились сообщения по типу: “Все, в отпуск! В Москве можем остаться!” И это было до стыков. Футболисты же не дураки. Для чего тогда “Пари НН” вообще участвовал в стыковых матчах? Спортивной составляющей же не было. Ровно как и в “Сочи” заранее знали, что они выйдут в стыки с пятого места. Поэтому на Новороссийск они выставили смешанный состав. А у нас матч с ЦСКА — там мы не могли применить ротацию.



Борьба за то, чтобы остаться вне зоны стыков, шла до последнего. Тогда одно очко даже могло нас оставить напрямую. У нас всем командам сложно, когда надо играть три матча в неделю. Мы забыли, что такое еврокубки. Это укор всем нам — тренерам. Это к вашему вопросу про претензии к себе. Я хочу покопаться в недельном цикле и понять, что улучшить, как готовить команду лучше физически, чтобы все были готовы играть три матча в неделю. Плюс еще логистика ухудшает ситуацию, поражения усугубляют.



Почему мы должны аплодировать “Краснодару” и “Ростову” за то, что они делают? Как раз поэтому. Тот же Мусаев давно разобрался, что в Кубке — как сыграют, так и сыграют. Он выпускал второй состав и не парился. А у нас в концовке вышло, что у нас ЦСКА и две игры с “Сочи”. К третьей встрече мы были уже выхолощены, плюс все разговоры вокруг, — сказал Гончаренко.