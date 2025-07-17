Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Локомотив» два года подряд набирал по 53 очка в чемпионате России. В 2024-м этого хватило для 4-го места, в 2025-м — только для 6-го. По составу и амбициям «железнодорожникам» сложно рассчитывать на попадание в первую пятерку. Этим летом они подписали форварда Комличенко и вингеров Бакаева и Руденко. «Локо» хотел еще взять полузащитника Веру, но аргентинца перехватил клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Больших потерь при этом нет: Тикнизян и Сулейманов были игроками ротации и редко выходили в основном составе. Цель клуба на сезон: борьба за тройку призеров и выход в финал Кубка России.