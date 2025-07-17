Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ЧФР
0
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.46
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Копер
0
:
Железничар
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
перерыв
Хеккен
1
:
Спартак Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.50
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
перерыв
Силекс
1
:
Дечич
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.50
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
перерыв
Хаверфордуэст
2
:
Флориана
2
Все коэффициенты
П1
5.80
X
2.44
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
перерыв
Петрокуб
1
:
Биркиркара
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
41.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Дюделанж
1
:
Атлетик Э
1
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.65
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Пенибонт
1
:
Жальгирис К
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
2.45
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Пайде
2
:
Мэгпайс
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.50
П2
30.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Актобе
0
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
1.25
П2
6.14
Футбол. Лига конференций
доп. время
ХИК
4
:
Рунавик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Флора
1
:
Валюр
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
21:00
Приштина
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.36
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Целе
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.88
П2
3.89
Футбол. Лига Европы
21:00
Хапоэль Беэр-Шева
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.32
П2
4.52
Футбол. Лига конференций
21:00
Партизани
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.66
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Урарту
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.60
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
21:30
Динамо Брс
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.40
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
СИК
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.15
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Клифтонвилл
:
Сент-Джозефс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.39
П2
3.26
Футбол. Лига Европы
22:00
Партизан
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.25
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Ильвес
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ордабасы
1
:
Торпедо Кт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
5
:
Тре Фиори
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хегельманн Литауэн
0
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Работнички
0
:
Торпедо-БелАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дила
1
:
Расинг Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
0
:
Борац Б-Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Даугавпилс
2
:
Влазния
4
П1
X
П2

Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 19 июля, «Локомотив» и «Сочи» встретятся в матче чемпионата России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Матч первого тура РПЛ пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18:00 мск. Игру «Локомотив» — «Сочи» в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» два года подряд набирал по 53 очка в чемпионате России. В 2024-м этого хватило для 4-го места, в 2025-м — только для 6-го. По составу и амбициям «железнодорожникам» сложно рассчитывать на попадание в первую пятерку. Этим летом они подписали форварда Комличенко и вингеров Бакаева и Руденко. «Локо» хотел еще взять полузащитника Веру, но аргентинца перехватил клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Больших потерь при этом нет: Тикнизян и Сулейманов были игроками ротации и редко выходили в основном составе. Цель клуба на сезон: борьба за тройку призеров и выход в финал Кубка России.

«Сочи» держался в РПЛ пять лет, причем в сезоне-2021/22 сенсационно занял второе место. За два года команда упала на 16-е место и отправилась в ФНЛ. Спустя год «барсы» снова в элите российского футбола, они выиграли стыки у «Пари НН». «Сочи» сохранил испанского тренера Морено, хотя после первого стыкового матча его временно отстраняли от работы. Южане подписали 6 новичков и расстались с Писарским, Тереховым и еще несколькими футболистами. Сочинцев ждет борьба за выживание, и состав позволяет надеяться на то, что эта борьба будет успешной.

Из 8 последних матчей в РПЛ «Локомотив» выиграл у «Сочи» 4 встречи, 2 завершил вничью и 2 проиграл.

Букмекеры с осторожностью называют «Локомотив» фаворитом в этой игре. Поставить на победу москвичей можно за 1,75, на победу «Сочи» предлагают коэффициент 4,80. Тотал больше 2,5 стоит 1,73, а вариант «обе забьют» — 1,68.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.13
П2
4.90