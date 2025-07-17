Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч первого тура РПЛ пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18:00 мск. Игру «Локомотив» — «Сочи» в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» два года подряд набирал по 53 очка в чемпионате России. В 2024-м этого хватило для 4-го места, в 2025-м — только для 6-го. По составу и амбициям «железнодорожникам» сложно рассчитывать на попадание в первую пятерку. Этим летом они подписали форварда Комличенко и вингеров Бакаева и Руденко. «Локо» хотел еще взять полузащитника Веру, но аргентинца перехватил клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Больших потерь при этом нет: Тикнизян и Сулейманов были игроками ротации и редко выходили в основном составе. Цель клуба на сезон: борьба за тройку призеров и выход в финал Кубка России.
«Сочи» держался в РПЛ пять лет, причем в сезоне-2021/22 сенсационно занял второе место. За два года команда упала на 16-е место и отправилась в ФНЛ. Спустя год «барсы» снова в элите российского футбола, они выиграли стыки у «Пари НН». «Сочи» сохранил испанского тренера Морено, хотя после первого стыкового матча его временно отстраняли от работы. Южане подписали 6 новичков и расстались с Писарским, Тереховым и еще несколькими футболистами. Сочинцев ждет борьба за выживание, и состав позволяет надеяться на то, что эта борьба будет успешной.
Из 8 последних матчей в РПЛ «Локомотив» выиграл у «Сочи» 4 встречи, 2 завершил вничью и 2 проиграл.
Букмекеры с осторожностью называют «Локомотив» фаворитом в этой игре. Поставить на победу москвичей можно за 1,75, на победу «Сочи» предлагают коэффициент 4,80. Тотал больше 2,5 стоит 1,73, а вариант «обе забьют» — 1,68.