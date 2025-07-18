Матч «Динамо» — «Балтика» 18 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «ВТБ Арена». Главный арбитр матча — Ян Бобровский (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
В первом матче 1-го тура чемпионата России сойдутся пятая команда предыдущего сезона и вернувшаяся в РПЛ калининградская «Балтика», которая финишировала во главе таблицы Первой лиги.
Динамовцы до конца сезона претендовали на место в первой тройке, но после неудачной серии матчей в апреле и вылета из Кубка России чешский тренер бело-голубых Марцел Личка был отправлен в отставку. Концовку сезона команда доиграла под руководством Ролана Гусева, выиграв все оставшиеся матчи кроме последнего — в Краснодаре, где местные футболисты, разгромив «Динамо» 3:0, впервые стали чемпионами России. В межсезонье «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин, который будет совмещать два поста до возвращения национальной команды в международные турниры ФИФА и УЕФА: таким было условие РФС при подписании контракта специалиста с клубом. Помимо Карпина летом в «Динамо» перешли еще два представителя сборной России, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.
В 2024 году «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. Начало сезона балтийцам не слишком удалось, и Александра Грищенко на посту главного тренера сменил Андрей Талалаев. Под его руководством команда выдала 20-матчевую серию без поражений и финишировала первой в таблице, досрочно завоевав путевку обратно в РПЛ. За год после вылета состав калининградской команды значительно изменился, а после возвращения клуб провел большую работу на трансферном рынке, пригласив еще несколько новичков. Среди них стоит отметить Даниила Уткина, Мингияна Бевеева, Элдара Чивича и Стефана Ковача.
«Динамо» и «Балтика» встречались в официальных матчах 12 раз, и калининградская команда ни разу не обыгрывала бело-голубых, за исключением товарищеской игры. Последняя очная встреча состоялась в позапрошлом чемпионате РПЛ 11 мая 2024 года в Калининграде и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей, причем до 3-й добавленной к основному времени минуты хозяева выигрывали 2:1, но затем забитые мячи Роберто Фернандеса (90'+3') и Муми Нгамале (90'+9') перевернули игру. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом домашнего матча. Сделать ставку на победу москвичей предлагается с коэффициентом 1,60. Победа «Балтики» оценивается в 5,80, а на ничью можно поставить за 4,40. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2,15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,77. Наиболее вероятный исход — 2:1 в пользу «Динамо» (7,50).