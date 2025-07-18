Матч «Динамо» — «Балтика» 18 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Динамовцы до конца сезона претендовали на место в первой тройке, но после неудачной серии матчей в апреле и вылета из Кубка России чешский тренер бело-голубых Марцел Личка был отправлен в отставку. Концовку сезона команда доиграла под руководством Ролана Гусева, выиграв все оставшиеся матчи кроме последнего — в Краснодаре, где местные футболисты, разгромив «Динамо» 3:0, впервые стали чемпионами России. В межсезонье «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин, который будет совмещать два поста до возвращения национальной команды в международные турниры ФИФА и УЕФА: таким было условие РФС при подписании контракта специалиста с клубом. Помимо Карпина летом в «Динамо» перешли еще два представителя сборной России, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.