Владислав Радимов предрек «Спартаку» 6-е место в РПЛ

— Я смотрел два матча — с Суботицей и Умяров забивал, и Заболотный, — говорит Радимов. — Но по той игре судить сложно. А вот что касается матча с Самарой, то очень плохое впечатление осталось. Потому что все было медленно, а ведь в сезоне придется вскрывать вот именно такие команды. Плюс проблемные позиции даже не усиливают. Я читал интервью их гендиректора Малышева — и еще больше запутался. Не хотим переплачивать, мы что-то еще туда-сюда… Но вы же за прошлый год потратили 65 миллионов! Солари два матча в стартовом составе вышел из двенадцати… А зачем вы его покупали, если он тренеру не нужен?