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Владислав Радимов предрек «Спартаку» 6-е место в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о ситуации в «Спартаке» в нынешнее межсезонье и оценил перспективы красно-белых в борьбе за титул.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

— Я смотрел два матча — с Суботицей и Умяров забивал, и Заболотный, — говорит Радимов. — Но по той игре судить сложно. А вот что касается матча с Самарой, то очень плохое впечатление осталось. Потому что все было медленно, а ведь в сезоне придется вскрывать вот именно такие команды. Плюс проблемные позиции даже не усиливают. Я читал интервью их гендиректора Малышева — и еще больше запутался. Не хотим переплачивать, мы что-то еще туда-сюда… Но вы же за прошлый год потратили 65 миллионов! Солари два матча в стартовом составе вышел из двенадцати… А зачем вы его покупали, если он тренеру не нужен?

А так, брать Заболотного сейчас бесплатно, ну нормальная опция, да? Но зачем вы год назад тогда отдали Шамара Николсона, которого перед этим купили за 10 миллионов? Они же по комплекции одинаковые. Ну и огромные проблемы с крайними защитниками, которые до сих пор не решены. Литвинов на позиции центрального защитника — неужели это решение?

— То есть ничего хорошего в начале сезона как минимум, судя по всему, мы не ждем от «Спартака»?
— Да, и «Спартак» может отстать, а потом как наверстывать-то? Надеяться, что будет такая серия, как прошлой осенью — 7−8 побед подряд? Я сильно сомневаюсь, что такое повторится. А растерять очки можно очень быстро. Поэтому, если брать претендентов на борьбу, то впереди «Зенит» с «Краснодаром», потом три московских клуба — и «Спартак» шестой, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона «Спартак» остановился в шаге от медалей, заняв в итоге 4-е место. Новый сезон красно-белые начнут в субботу, 19 июля, домашним матчем против махачкалинского «Динамо».