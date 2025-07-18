Футболист ЦСКА Алеррандро рассказал о своем детстве

Алеррандро, выступавший ранее за бразильский «Ред Булл Брагантино», стал игроком ЦСКА в середине февраля.
— Вам приходилось совмещать футбол с другой работой, чтобы заработать?
— Конечно. Например, помогал дяде, который работает каменщиком. Также продавал коробки с шоколадками и жвачками на дороге водителям. Когда ты ребенок, у тебя есть на это время: утром учишься в школе, во время обеда продаешь пару шоколадок, а вечером идешь тренироваться. Потом этого уже не требуется, тебе начинают платить хорошие деньги.
— Первая футбольная зарплата не вскружила голову?
— Первые деньги отдал маме, она пошла в супермаркет и за один раз совершила закупку продуктов, которую раньше мы делали за весь месяц. Тогда мы взяли все, что захотели. Помню, первые месяцы она очень много плакала, это были слезы гордости. Моя мама — тот человек, который сыграл огромную роль в моем становлении, именно она научила меня грамотно распоряжаться финансами.
— Часто футболисты помогают районам, где они выросли. Вы занимаетесь благотворительностью?
— Да, я каждый день помогаю своему району, детям. На Рождество покупаю подарки. Это то, что я очень люблю делать. В моем городе меня все знают и я не могу просто пройти по улице, — сказал Алеррандро в интервью РИА Новости.
Нападающий провел 8 матчей за ЦСКА, не отметившись результативными действиями. Алеррандро является воспитанником «Атлетико Минейро». Зимой 2020 года он перешел в «Ред Булл Брагантино» за три миллиона евро. Прошлый сезон Алеррандро провел в аренде в «Витории» из Сальвадора, за которую провел 52 матча и забил 21 мяч. В 2017 году Алеррандро в составе сборной Бразилии стал чемпионом Южной Америки среди игроков до 17 лет.
В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в чемпионате России и стал обладателем Кубка страны. 21 июля в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом».