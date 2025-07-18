Футболист ЦСКА Алеррандро рассказал о своем детстве

— Первая футбольная зарплата не вскружила голову?

— Первые деньги отдал маме, она пошла в супермаркет и за один раз совершила закупку продуктов, которую раньше мы делали за весь месяц. Тогда мы взяли все, что захотели. Помню, первые месяцы она очень много плакала, это были слезы гордости. Моя мама — тот человек, который сыграл огромную роль в моем становлении, именно она научила меня грамотно распоряжаться финансами.